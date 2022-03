Un grande ritorno per il rap: il 18 marzo uscirà il nuovo album di Fabri Fibra

GdS

1 Marzo 2022 - 18.12

Preroll

di Antonio Mazzolli

OutStream Desktop

Top right Mobile

Un annuncio preceduto dalla cancellazione di tutti i post sulla propria pagina Instagram, sintomo che qualcosa stava per succedere.

Middle placement Mobile

I fan ormai da tempo chiedevano un ritorno, visto che Fabri Fibra, nome d’arte di Fabrizio Tarducci, non pubblicava un album di inediti dal 2017, tempi lunghissimi per la discografia di oggi.

Dynamic 1

Una frase semplice, ma che racchiude tutto ciò che è importante sapere: “Caos, il mio nuovo album fuori il 18.03.2022”. Ecco dunque che tutto torna a prendere forma.

Alcuni rumors su un possibile ritorno si erano già manifestate: Fibra era stato visto nella spiaggia di Grado in Friuli Venezia Giulia e a Vercelli, durante le riprese di un possibile videoclip.

Dynamic 2

Una copertina che riprende il rapper su una spiaggia in una giornata grigia, poi un simbolo che va a certificare le molte direzioni, sintomo esatto della perdizione.

Fabri Fibra non è mai certamente sparito in questi anni dalla discografia italiana: ha partecipato con collaborazioni ad album che hanno cementificato la posizione del rap in Italia, dimostrando una varietà di linguaggi anche lontani al 46enne di Senigallia.

Dynamic 3

Il featuring più recente di Fibra risale allo scorso gennaio, in occasione della pubblicazione del mixtape del collettivo SLF “We the Squad Vol. 1”, che include il brano “18 anni”.

Nel 2019 era anche uscito con la raccolta “Il tempo vola 2002-2020”, con una riproposizione dei suoi pezzi più iconici con featuring con artisti dell’attuale scena rap. Due anni prima era uscito il fortunatissimo “Fenomeno”, con pezzi di successo come la title track, “Stavo pensando a te” e “Pamplona”, in cui oltre a liriche introspettive e autobiografiche, Fibra si cimentava nella sua solita critica sociale.

Dynamic 4

Questo album, in uscita appunto il 18 marzo, è il decimo in studio. Ricorrono anniversari importanti come i 20 anni dalla pubblicazione del suo primo album “Turbe Giovanili”.

Restano ancora da sapere molte informazioni, che sicuramente verranno date con lo scorrere del countdown: featuring e tracklist su tutti. Intanto sono già partiti i pre-order.

Dynamic 5

Il nuovo album sarà pubblicato da Sony Music Italia, contrariamente ai predecessori – “Fenomeno” del 2017, “Squallor” del 2015, “Guerra e pace” del 2013, “Controcultura” del 2010, “Chi vuole essere Fabri Fibra?” del 2009, “Bugiardo” del 2007 e “Tradimento” del 2006, tutti dati alle stampe da Universal Music – spediti sui mercati dall’artista durante la sua carriera da artista major – i primi lavori solisti, “Mr. Simpatia” del 2004 e “Turbe giovanili” del 2002 furono consegnati ai negozi da Vibrarecords.

Il rapper ha annunciato anche il tour che lo porterà in giro per l’Italia quest’estate. I biglietti sono disponibili in prevendita e nei punti vendita abituali a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 2 marzo.

Ecco le date: il prossimo 9 luglio ad Arezzo, e che toccherà Legnano (MI, il 10), Pordenone (il 16), Bologna (il 17), Romano D’Ezzelino (VI, il 23), Castiglioncello (LI, il 27), Molfetta (BA, il 29), Lecce (il 30), Roccella Ionica (RC, il primo agosto) e Catania (il 3 agosto).