Lo spettacolo "Silent Night" di Andrea Bocelli torna a Natale su Canale 5

Il 23 dicembre Andrea Bocelli, a sorpresa, ha incantato il pubblico con un concerto speciale in live streaming mondiale all’ interno di una location mozzafiato, le grotte di Frasassi, nelle Marche.



La performance ha ottenuto talmente tanto successo da esser replicata domani, 25 dicembre, in occasione del Natale, in seconda serata su Canale 5. L’evento “Silent Night: A Christmas Prayer”, diretto da Gaetano Morbioli, è stato realizzato in due differenti location: la Sala delle Candeline e la Sala Abisso Ancona, la più grande del complesso ipogeo marchigiano.

Durante lo speciale live, canzoni come "White Christmas", "Caro Gesù Bambino", "Fratello Sole Sorella Luna" (Dolce è sentire), "Pianissimo" e proprio "Silent Night", sono eseguite dal tenore accompagnato solo dal pianoforte e dalla ballerina classica Brittany O Connor, con un pittoresco gioco di luci all’ interno delle due sale.

L'appuntamento è stato prodotto in collaborazione con Facebook da Almud e Maverick Management per Sugar e Decca Record, con il sostegno di Regione Marche, Comune di Genga e Consorzio Frasassi.

Per chi avesse perso il primo live su Facebook altro non resta che aspettare fino a domani sera, per poter godere delle suggestioni offerte da quei luoghi e dalla voce di Bocelli sul canale televisivo.