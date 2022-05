Chi l'ha visto? i casi di stasera, mercoledì 4 maggio, su Rai 3

GdS

4 Maggio 2022 - 09.12

Preroll

Chi L’ha visto? torna stasera, mercoledì 4 maggio, con una nuova puntata della trasmissione di servizio, utile per chi purtroppo deve fare i conti con la scomparsa di una persona cara, non abdica alla propria missione.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Al timone di Chi l’ha Visto? sempre la storica Federica Sciarelli che guiderà il pubblico tra i misteri più conosciuti della cronaca nera, e cercherà di aiutare le famiglie a ritrovare i loro cari scomparsi.

Middle placement Mobile

Chi l’Ha visto? torna sul caso di Andreea la giovane campionessa di tiro a segno dai capelli turchesi ormai scomparsa da diverse settimane. E poi il caso di una donna scomparsa anche lei, che lavora insieme al compagno chef in un ristorante, in passato lui aveva chiamato la trasmissione per cercare i genitori naturali.

Dynamic 1

C’è poi il caso di Renato: gli hanno sfondato la porta e l’hanno portato via. Ora non si trova più. Chi l’ha visto mostrerà il suo testamento, a chi ha lasciato i suoi averi? È per questo che è sparito?