“Propaganda Live” di Capodanno con i Regeni, Zerocalcare e tombolata

In un ultimo dell’anno bislacco, senza grandi feste e in una serata con pochi intimi o da soli, se desiderate qualcosa di diverso dai classici “polpettoni” televisivi e un po’ di sana ironia mescolata a buona informazione corre in soccorso “Propaganda Live” con una serata speciale di Capodanno.Su La7 a partire dalle 20.50 quei buontemponi con cuore a sinistra guidati da Diego Bianchi in arte Zoro e che conta Sergio Mattarella tra gli estimatori rivela il parterre di ospiti: Paola e Claudio Regeni, i genitori di Giulio che hanno fatto della ricerca della verità per il proprio figlio assassinato dall’Egitto una battaglia per i diritti di tutti, Francesco Guccini, Valerio Mastandrea, il fumettista Zerocalcare che è ormai di casa e porta un fumetto inedito, Giorgio Mastrota, Fabio Celenza, Kay Rush con le sue incredibili classifiche, la drag queen Karma B, l’immancabile e autoironico Memo Remigi.“Propaganda Live Speciale Capodanno” in diretta inizia dopo il messaggio del Presidente della Repubblica che anche La7 trasmette. Apre la serata come di consueto lo “Spiegone” del direttore dell’Espresso Marco Damilano che ci riassume i giorni della politica e dirà del saluto del capo dello Stato. Con il “genio” del disegno Marco Dambrosio in arte Makkox, satira, Valerio Aprea entra in scena con un nuovo monologo di Mattia Torre, le parodie di Fabio Celenza, le televendite di Giorgio Mastrota.Per la musica, insieme alla Propaganda Orchestra, nella serata vedremo e ascolteremo Giuliano Palma, i Little Pieces of Marmelade che sono stati la rivelazione più rock dell’ultimo X Factor, Tahnee Rodriguez.Il reportage di San Silvestro riepiloga il 2020 e intervista Alessandra D’Ambrano, infettivologa dell’ospedale Spallanzani di Roma, tra i primi cinque operatori sanitari del nostro Paese vaccinati. Propaganda Live ha organizzato anche una Tombola Social di Capodanno ma per chi ha scaricato la cartella via web entro stamani quindi se non l’avete scaricata sarà divertente seguirla in tv.