Torna "Fargo", la serie tv cult tratta dal film dei fratelli Coen

la quarta stagione di Fargo, la serie televisiva antologica creata da Noah Hawley.

Torna oggi su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv, la serie televisiva antologica creata da Ispirata all’omonimo capolavoro del 1996 dei fratelli Coen, i quali figurano come i produttori esecutivi, la quarta stagione di Fargo vede al centro della propria storia le vicende intorno a due organizzazioni criminali di Kansas City – uno italiano e l’altro afroamericano – che, in guerra tra loro, con un patto estremo provano a stabilire una tregua e a spartirsi i provenienti dei loro traffici illeciti.

Per questa stagione, il cast è ricchissimo ed è di tutto rispetto.



Non solo vanta la presenza di volti noti nel cinema e nella tv americana, come Chris Rock, Jason Schwartzman, Jack Huston, Ben Wishaw e Jessie Buckley, ma è stato anche nutrito della presenza di quattro attori italiani, apprezzatissimi sul piccolo schermo: da Tommaso Ragno (Il Miracolo) a Gaetano Bruno (Made in Italy), da Francesco Acquaroli (Samurai in Suburra) a Salvatore Esposito, reso famoso in tutto il mondo per il ruolo di Genny Savastano in Gomorra.