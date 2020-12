Eminem fa uscire a sorpresa il nuovo album con 16 tracce inedite

Stanotte è uscito in streaming e a sorpresa il nuovo album di Eminem, Music To Be Murdered By- Side B, il seguito del precedente Music To Be Murdered By, pubblicato lo scorso 17 gennaio e che includeva il singolo Godzilla (feat Juice WRLD), certificato oro nel nostro Paese.L'album non è solo una deluxe edition, ma un vero e proprio nuovo progetto a cui il rapper ha lavorato, presentando 16 tracce inedite, delle quali un intro e due intermezzi.Tra le collaborazioni troviamo Skylar Grey, Dr. Dre, Ty Dolla $ign, Sly Piper, MAJ e White Gold.A oggi, Eminem ha venduto più 250 di dischi ed ha conquistato un premio Oscar e ben 15 GrammyAwards, inoltre, è stato inserito da Rolling USA tra i 100 migliori artisti di tutti i tempi. Al suo ultimo concerto in Italia hanno assistito più di 80.000 persone.In contemporanea con l'uscita dell'album, è già disponibile su youtube anche il video del primo estratto dal disco, GNAT, diretto da Cole Bennett, in cui il rapper parla del COVID-19 e di politica. Il filmato mette in scena anche momenti di isolamento che ben rappresentano la situazione attuale.