Per i suoi 250 anni, Beethoven diventa un fumetto

In occasione del duecentocinquantenario della sua nascita, Beethoveen è diventato un fumetto: “Io sono Beethoven” è il titolo della nuova graphic novel musicale con cui l’editore Curci ha reso omaggio al compositore tedesco.

Autore dei testi e delle tavole sono P. Alessandro Polito e sua moglie Laura Pederzoli, una coppia già conosciuta nel mondo del fumetto per aver lavorato alla saga di Herr Kompositor, anch’essa edita da Curci, di cui oggi è disponibile fino al suo terzo volume.

“Io sono Beethoven” non è solo un volume illustrato: ogni disegno, che ben rappresenta la vita del genio musicale, è accompagnato da una selezione di brani che, disponibili in forma di playslist online, fanno da commento alle vicende narrate e permettono al lettore di essere introdotto nel grande universo sonoro del compositore.