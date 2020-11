Santa Cecilia, Ort e Maggio: da Haydn a Schumann concerti online

La lirica e la classica dopo le esperienze in primavera traghettano di nuovo sul web con le dirette streaming.ha fatto un accordo con le 12 Fondazioni lirico-sinfoniche che aderiscono all’(non ne fa parte la Scala) per trasmettere live-streaming produzioni realizzate ad hoc senza pubblico ma con gli artisti in presenza tramite il sito ansa.it. Nel frattempo i teatri continuano con i concerti in streaming.domanitrasmette la serata consul podio eal pianoforte in diretta su Rai Radio Tre e in live streaming su raicultura.it e che andrà in onda su Rai 5 in prima serata alle 21.15 mercoledì 18 novembre. In programma dall’Auditorium Parco della Musica il “romanticissimo” Concerto in la minore per pianoforte e orchestra di Robert Schumann con l’eccellente e giovane pianista. Seguono la Kammersymphonie op. 9 di Arnold Schönberg e la Sinfonia n. 35 di W.A. Mozart “Haffner”.Sempre domanil’dal Teatro Verdi di Firenze va in streaming con il violoncellistacome direttore e, appunto, violoncello. Con diretta sul canale Youtube dell’Ort, sulle pagine facebook dell’Orchestra e del Teatro Verdi, la serata prevede musiche un concerto del 1962 di Giorgio Federico Ghedini, il Concerto n.2 per violoncello e orchestra di Franz Joseph Haydn, la Quarta Sinfonia di Ludwig van Beethoven.Per restare nel capoluogo toscano, ilnel progetto dell’Anfols per trasmettere appunto le serate online “Aperti nonostante tutto”, martedì 10 novembre 2020 alle 20 ha in programma “Die Schöpfung” (“La Creazione”) di Haydn, oratorio di fine ‘700 per soli, coro e orchestra diretto da. Solisti Hanna-Elisabeth Müller, Veta Pilipenko, Maximilian Schmitt, Michael Volle, diretta video dal teatro fiorentino sui social del Maggio e sui canali online dell’Agenzia Ansa