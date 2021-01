Smentita la morte di Tanya Roberts. Il suo agente: “Errore di comunicazione”

Diversamente da quanto hanno scritto agenzie e quotidiani di tutto il mondo e da quanto abbiamo riportato perché così aveva annunciato il suo agente, l’attrice Tanya Roberts non è morta. La ex “Bond Girl” nel film “007 – Bersaglio mobile” con Roger Moore e una delle “Charlie’s Angels” nella serie tv è viva. L’ospedale di Los Angeles dove è ricoverata in condizioni critiche dal 24 dicembre ha smentito la notizia diffusa da Mike Pingel il quale ha parlato di un “errore” di comunicazione.Lo stesso Pingel avrebbe detto come è nato l’equivoco e come riferisce il sito di solito ben informato sullo spettacolo americano, Tmz: domenica il marito di Roberts, Lance O’Brien, aveva detto di averle visto chiudere gli occhi, che gli era sembrato sua moglie “stesse morendo” e aveva lasciato la clinica con la convinzione che Taya Roberts fosse morta. Secondo Tmz Pingel non sa se il marito avesse parlato con i medici prima di lasciare l’ospedale ma Pingel però ha detto di aver accompagnato il marito a casa il quale gli aveva detto che Tanya “era morta” tra le sue braccia.